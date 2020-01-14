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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК ПРИСТУПИЛ К ЭМИССИИ КАРТОЧЕК БЕЛКАРТ С МИКРОПРОЦЕССОРОМ EMV
14:28 14.01.2020

С 14 января 2020 года Беларусбанк, выступая пилотным банком в проекте межсистемной интеграции платежных систем БЕЛКАРТ и «Мир» (Российская Федерация), приступил к эмиссии карточек БЕЛКАРТ с микропроцессором стандарта EMV.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в отделе коммуникаций ОАО «АСБ Беларусбанк», БЕЛКАРТ с микропроцессором – это международная карточка, оснащенная технологией безопасности, соответствующей мировым стандартам безопасности индустрии платежных карточек. Технологии предоставлены оператором платежной системы «Мир» – АО «Национальная система платежных карт» (Российская Федерация).

Оформив карточку БЕЛКАРТ с микропроцессором «Беларусбанка», клиенты получают следующие возможности: открытие счета в белорусских рублях; длительный срок действия платежной карточки – 5 лет. При оформлении карточки в качестве дополнительной (на имя другого лица) – до 35 месяцев; отсутствие взимания вознаграждения за обслуживание карточки; оформление и выдача платежной карточки (без нанесения информации о ее держателе) в момент обращения в учреждение банка; оплата покупок в одно касание.

Карточка оснащена магнитной полосой, контактным и бесконтактным микропроцессором; совершение операций на территории Республики Беларусь, а также в сети обслуживания платежной системы «Мир» и ее платежных систем-партнеров (Российская Федерация, Армения, Абхазия и Южная Осетия. Ряд операций доступен в Казахстане, Кыргызстане, Турции). В перспективе – расширение границ.
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