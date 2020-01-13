Беларусбанк с 14 января 2020 года оказывает услуги по покупке облигаций ООО «ТЕНКинвест» 3-го выпуска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, объем эмиссии составляет 1 600 000 долларов США, срок обращения - 2 года (без оферты на досрочный выкуп). Процентная ставка по облигациям фиксированная и равна 8% годовых.

Беларусбанк осуществляет брокерское обслуживание клиентов по приобретению облигаций ООО «ТЕНКинвест» 3-го выпуска без комиссий. Облигации могут быть куплены физическими лицами в учреждениях банка и через систему «Интернет-банкинг».

С подробной информацией и перечнем точек продаж можно ознакомиться здесь.