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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 14 ЯНВАРЯ БЕЛАРУСБАНК ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПОКУПКЕ ОБЛИГАЦИЙ ООО «ТЕНКИНВЕСТ» 3-ГО ВЫПУСКА
12:10 14.01.2020
Беларусбанк с 14 января 2020 года оказывает услуги по покупке облигаций ООО «ТЕНКинвест» 3-го выпуска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, объем эмиссии составляет 1 600 000 долларов США, срок обращения - 2 года (без оферты на досрочный выкуп). Процентная ставка по облигациям фиксированная и равна 8% годовых.
Беларусбанк осуществляет брокерское обслуживание клиентов по приобретению облигаций ООО «ТЕНКинвест» 3-го выпуска без комиссий. Облигации могут быть куплены физическими лицами в учреждениях банка и через систему «Интернет-банкинг».
С подробной информацией и перечнем точек продаж можно ознакомиться здесь.
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