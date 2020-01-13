БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК ДАБРАБЫТ ЗАПУСКАЕТ ПАКЕТЫ УСЛУГ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

11:28 14.01.2020 Банк Дабрабыт предлагает физическим лицам расчетно-кассовое обслуживание с тарификацией на основе пакетов услуг. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, гражданам предлагаются четыре удобных пакета, которые будут решать финансовые вопросы в зависимости от текущих потребностей: «Базавы» для простых текущих платежей, «Будоўля» для операций с недвижимостью, «Увесь свет» для международных переводов, «Прэміум» для работы с крупными суммами. Более подробно о пакетах услуг можно узнать здесь.