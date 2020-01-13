Беларусбанк предлагает кредит на рефинансирование «Удачное обновление».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит предоставляется для погашения (рефинансирования) одного либо нескольких кредитов (овердрафтов), а также карт рассрочек на срок до 7 лет с уплатой процентов в размере ставки рефинансирования Национального банка РБ, увеличенной на 3,47% (12,47% годовых).

Одно из главных преимуществ кредита «Удачное обновление» – возможность его получения без учета платежей по действующим кредитам, картам рассрочки, в то время как при выдаче иных кредитов банки учитывают платежи по действующим кредитным договорам, а также выдача дополнительной суммы наличными деньгами либо путем зачисления на дебетовую платежную карточку банка.