ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЕБРР УВЕЛИЧИЛ РАЗМЕР ЛИМИТА НА ОПЕРАЦИИ ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ МТБАНКА НА 10 МЛН ДОЛЛАРОВ США
15:37 13.01.2020

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) увеличил размер лимита на операции торгового финансирования для МТБанка на 10 млн долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе белорусского банка, увеличение лимита свидетельствует о высоком уровне доверия к МТБанку со стороны авторитетного финансового института и позволит увеличить объем поддержки внешнеторговых операций корпоративных клиентов банка.

«Мы высоко ценим партнёрство с Европейским банком реконструкции и развития и стремимся развивать наше сотрудничество. Ведь, с одной стороны, участие в Программе содействия развитию торговли позволяет МТБанку предлагать корпоративным клиентам конкурентные и привлекательные по ценовым параметрам условия финансирования. С другой стороны, длительная история успешного сотрудничества и увеличение объема совместных операций характеризует наш банк как надежный финансовый институт на международном уровне», – отметил заместительпПредседателя Правления МТБанка Титов А.М.

ЕБРР является одним из ключевых партнеров МТБанка в сфере международного бизнеса, в том числе в области финансирования внешней торговли. Сотрудничество осуществляется в рамках Программы содействия развитию торговли, ориентированной на финансирование торговых сделок между компаниями из стран операций ЕБРР.

Европейский банк реконструкции и развития – международный финансовый институт со штаб-квартирой в Лондоне, созданный в 1991 году для поддержки демократических и рыночных преобразований в государствах Центральной и Восточной Европы. Акционерами ЕБРР являются 69 стран, а также Европейский союз и Европейский инвестиционный банк. С момента создания ЕБРР инвестировал свыше 140 млрд евро в более чем 5500 проектов. В настоящее время ЕБРР работает в более чем 35 странах: от Южного и Восточного Средиземноморья до Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии.

Программа содействия развитию торговли нацелена на стимулирование международной торговли в странах операций ЕБРР, а также между ними. Предоставляя поддержку местным банкам в форме гарантий и кредитов, ЕБРР способствует расширению доступа компаний к финансированию экспортных и импортных операций.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.01.2020
валюта курс
EUR 2.3503
USD 2.1128
RUB 3.4671
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3503 -0.0029
USD 2.1128 -0.0065
RUB 3.4671 +0.0068
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3490 2.3540
USD 2.1130 2.1180
RUB 3.4620 3.4680
подробнее

Конвертация в банках
на 13.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1130
EUR/RUB 67.8500 68.1500
USD/RUB 61.0000 61.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте