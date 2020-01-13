Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) увеличил размер лимита на операции торгового финансирования для МТБанка на 10 млн долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе белорусского банка, увеличение лимита свидетельствует о высоком уровне доверия к МТБанку со стороны авторитетного финансового института и позволит увеличить объем поддержки внешнеторговых операций корпоративных клиентов банка.

«Мы высоко ценим партнёрство с Европейским банком реконструкции и развития и стремимся развивать наше сотрудничество. Ведь, с одной стороны, участие в Программе содействия развитию торговли позволяет МТБанку предлагать корпоративным клиентам конкурентные и привлекательные по ценовым параметрам условия финансирования. С другой стороны, длительная история успешного сотрудничества и увеличение объема совместных операций характеризует наш банк как надежный финансовый институт на международном уровне», – отметил заместительпПредседателя Правления МТБанка Титов А.М.

ЕБРР является одним из ключевых партнеров МТБанка в сфере международного бизнеса, в том числе в области финансирования внешней торговли. Сотрудничество осуществляется в рамках Программы содействия развитию торговли, ориентированной на финансирование торговых сделок между компаниями из стран операций ЕБРР.

Европейский банк реконструкции и развития – международный финансовый институт со штаб-квартирой в Лондоне, созданный в 1991 году для поддержки демократических и рыночных преобразований в государствах Центральной и Восточной Европы. Акционерами ЕБРР являются 69 стран, а также Европейский союз и Европейский инвестиционный банк. С момента создания ЕБРР инвестировал свыше 140 млрд евро в более чем 5500 проектов. В настоящее время ЕБРР работает в более чем 35 странах: от Южного и Восточного Средиземноморья до Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии.

Программа содействия развитию торговли нацелена на стимулирование международной торговли в странах операций ЕБРР, а также между ними. Предоставляя поддержку местным банкам в форме гарантий и кредитов, ЕБРР способствует расширению доступа компаний к финансированию экспортных и импортных операций.