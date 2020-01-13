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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ В ОРШЕ ПЕРЕЕХАЛ В НОВЫЙ ОФИС
13:58 13.01.2020

Банк БелВЭБ в Орше переехал в новый офис.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финансового учреждениия, сервисный офис банка №220, ранее располагавшийся на ул. Мира, 30, открылся 10 января 2020 года на площадях торгового центра «Центрум» (ул. Мира, 4-11).

Председатель Правления ОАО «Банк БелВЭБ» Василий Матюшевский в ходе церемонии открытия отметил, что в настоящее время идет цифровая трансформация банка, которая непосредственно затрагивает и розничное направление. Изменяются не только внешний облик и организационная форма, меняется вся философия ведения бизнеса.

«В сервисном офисе в Орше мы реализовали новые планировочные решения: здесь полностью безбарьерная среда, не осталось никаких касс, во фронт-офисе работают универсальные продавцы. То есть любое юридическое и физическое лицо может обратиться к любому специалисту и получить самый широкий набор услуг, – пояснил Василий Матюшевский. – Но самое главное – это помочь нашим клиентам уйти в дистанционные каналы, для того, чтобы они получали сервисы и услуги, не приходя в банк, а по месту возникновения потребностей в них».

Сервисный офис в Орше соответствует современным стандартам банковского сервиса. Клиентская зона сочетает возможности получения как цифровых услуг, так и живого общения с сотрудниками. Организовано 7 рабочих мест для работников, которые готовы оказать полный спектр банковских услуг населению и корпоративному бизнесу. В распоряжении работников – компактные электронные кассиры, выполняющие все функции обычной кассы банка.

Офис оборудован высокотехнологичными устройствами самообслуживания, в том числе установлены банкомат с функцией кеш-ресайклинга (выдачи и приема денег), платежно-справочный терминал самообслуживания, электронная очередь.

Удобство и доступность – важные составляющие месторасположения обновленного офиса. Здание «Центрума» – одного из крупнейшего торгового центра Орши находится на центральной площади города, на пересечении маршрутов всех видов городского транспорта, в окружении активной жилой, торговой и деловой зоны. Таким образом, открытие офиса Банка БелВЭБ в центре города повысит доступность финансовых услуг, обеспечит клиентов высокотехнологичным, удобным и быстрым сервисом.

Открытие обновленного офиса Банка БелВЭБ в Орше стало логичным продолжением системной политики банка по трансформации своих подразделений. Как сообщалось, первый сервисный офис Банк БелВЭБ открыл 2 апреля 2019 года в столичном ТРЦ «МОМО». С открытием первого сервисного офиса банк начал масштабный проект по переводу своей территориальной сети на высокотехнологичный формат обслуживания клиентов.

К началу 2020 года в формате сервисного офиса работало уже 30 подразделений банка. В текущем году планируется завершить реформатирование всех подразделений Банка БелВЭБ.
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