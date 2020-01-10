ЗАО «Банк «Решение» увеличило ставки по вкладам в долларах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по вкладу «Формула успеха» в долларах на 24 месяца составляют 1,8%, по вкладу «Online-решение» - 2,0%.

При этом вклад «Online-решение» можно открыть в любом удобном месте. Достаточно просто скачать Мобильное приложение «Банк Решение» в App Store или Google Play, войти в раздел Депозиты и следовать указаниям.