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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ КРЕДИТ НА НЕДВИЖИМОСТЬ – «СТРОЙДОМ»
10:48 13.01.2020
Беларусбанк представляет новый кредит на недвижимость – «Стройдом».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, рынок домокомплектов, модульных или каркасных домов – перспективная альтернатива капитальным индивидуальным жилым домам, возведение которых сопряжено с большими расходами: как времени, так и финансов. Новый кредит «Стройдом» – отличное решение для финансирования строительства (приобретения) домокомплектов, строительства домов для сезонного и временного проживания (дачи, садовые домики).
«Так как домокомплекты, модульные (каркасные) дома позиционируются рынком как удобный и простой способ решить жилищный вопрос, то и наш кредит максимально прост и удобен для клиента: например не требуются документы на земельный участок, поскольку домокомплекты могут приобретаться не собственниками земельных участков, а в интересах других людей (с кредитом, также, можно построить небольшой садовый/дачный дом для родителей), а максимальной суммы кредита – до 70 тыс. рублей, вполне достаточно оплатить, как большую часть домокомплекта, так и приобрести такой дом целиком за счет кредитных средств. Учитывая популярность кредита «Ипотека с нами», наши клиенты сами подсказали нам, как сделать продукт «Стройдом» привлекательнее и интереснее: проценты по кредиту погашаются равными суммами, в соответствии с графиком и такой подход позволяет клиенту лучше спланировать свою финансовую нагрузку», - прокомментировали в банке.
Кроме того, по кредиту «Стройдом», при расчете желаемой суммы кредита, возможно включение в совокупный доход кредитополучателя доходов поручителя-физического лица.
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