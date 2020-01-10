Беларусбанк представляет новый кредит на недвижимость – «Стройдом».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, рынок домокомплектов, модульных или каркасных домов – перспективная альтернатива капитальным индивидуальным жилым домам, возведение которых сопряжено с большими расходами: как времени, так и финансов. Новый кредит «Стройдом» – отличное решение для финансирования строительства (приобретения) домокомплектов, строительства домов для сезонного и временного проживания (дачи, садовые домики).

«Так как домокомплекты, модульные (каркасные) дома позиционируются рынком как удобный и простой способ решить жилищный вопрос, то и наш кредит максимально прост и удобен для клиента: например не требуются документы на земельный участок, поскольку домокомплекты могут приобретаться не собственниками земельных участков, а в интересах других людей (с кредитом, также, можно построить небольшой садовый/дачный дом для родителей), а максимальной суммы кредита – до 70 тыс. рублей, вполне достаточно оплатить, как большую часть домокомплекта, так и приобрести такой дом целиком за счет кредитных средств. Учитывая популярность кредита «Ипотека с нами», наши клиенты сами подсказали нам, как сделать продукт «Стройдом» привлекательнее и интереснее: проценты по кредиту погашаются равными суммами, в соответствии с графиком и такой подход позволяет клиенту лучше спланировать свою финансовую нагрузку», - прокомментировали в банке.

Кроме того, по кредиту «Стройдом», при расчете желаемой суммы кредита, возможно включение в совокупный доход кредитополучателя доходов поручителя-физического лица.