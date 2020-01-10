Белинвестбанк продолжает совершенствовать экосистему банковско-клиентского партнерства, оказывая всестороннюю поддержку учреждениям образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для еще более комфортного ведения бизнеса специально для данной категории клиентов разработан пакет услуг по расчетно-кассовому обслуживанию «Образовательный».

Новый пакет услуг предназначен для организаций – юридических лиц, которые относятся к учреждениям образования.

Для комфортного ведения бизнеса и своевременного проведения расчетов в сети Интернет в рамках пакета «Образовательный» предусмотрено бесплатное подключение и обслуживание в системе «Интернет-банкинг» Белинвестбанка. Там вы можете осуществлять прием и обработку платежных требований, выставленных на инкассо, а также воспользоваться удобным сервисом проверки контрагентов «BIB Контрагент».

Кроме того, предоставляется возможность выдачи неограниченного количества справок и другой информации в письменном виде за текущий год, а также осуществление срочного банковского перевода в белорусских рублях. Направление текстовых сообщений в рамках сервиса «ONLINE-информирование» также включены в пакет услуг.

Для руководителей организаций, которые пользуются пакетом «Образовательный», предусмотрен бесплатный выпуск и обслуживание четырех корпоративных банковских платежных карточек Mastercard Business или Visa Business. По каждой из них - приятные бонусы и привилегии от международных платежных систем.

Ознакомиться с другими услугами, предусмотренными в рамках пакета «Образовательный», можно в Сборнике размеров платы (вознаграждений).