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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ» ПРЕДЛАГАЮТ В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ
16:14 10.01.2020
Белинвестбанк продолжает совершенствовать экосистему банковско-клиентского партнерства, оказывая всестороннюю поддержку учреждениям образования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для еще более комфортного ведения бизнеса специально для данной категории клиентов разработан пакет услуг по расчетно-кассовому обслуживанию «Образовательный».
Новый пакет услуг предназначен для организаций – юридических лиц, которые относятся к учреждениям образования.
Для комфортного ведения бизнеса и своевременного проведения расчетов в сети Интернет в рамках пакета «Образовательный» предусмотрено бесплатное подключение и обслуживание в системе «Интернет-банкинг» Белинвестбанка. Там вы можете осуществлять прием и обработку платежных требований, выставленных на инкассо, а также воспользоваться удобным сервисом проверки контрагентов «BIB Контрагент».
Кроме того, предоставляется возможность выдачи неограниченного количества справок и другой информации в письменном виде за текущий год, а также осуществление срочного банковского перевода в белорусских рублях. Направление текстовых сообщений в рамках сервиса «ONLINE-информирование» также включены в пакет услуг.
Для руководителей организаций, которые пользуются пакетом «Образовательный», предусмотрен бесплатный выпуск и обслуживание четырех корпоративных банковских платежных карточек Mastercard Business или Visa Business. По каждой из них - приятные бонусы и привилегии от международных платежных систем.
Ознакомиться с другими услугами, предусмотренными в рамках пакета «Образовательный», можно в Сборнике размеров платы (вознаграждений).
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