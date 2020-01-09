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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛИНВЕСТБАНК ПРОДЛЕВАЕТ АКЦИЮ «ЗЕЛЕНЫЙ КУРС» ДО КОНЦА ИЮНЯ 2020 ГОДА
10:06 10.01.2020

ОАО «Белинвестбанк» продлевает акцию «Зеленый курс» по 30 июня 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, открыв в Белинвестбанке срочный безотзывный вклад в белорусских рублях, можно получить двойную выгоду. Во-первых, возможность сохранить и приумножить свои денежные средства, во-вторых – специальный курс при совершении валютно-обменных операций.

В частности, открывшие срочный безотзывный вклад физические лица смогут продать банку иностранную валюту (наличную или безналичную) по специальному курсу. Предложение действует при совершении валютно-обменных операций с долларами США и евро.

Специальный курс валют ‒ курс покупки банка иностранной валюты, равный среднему арифметическому между курсами покупки и продажи валют по счетам физических лиц, доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой, а также по операциям, совершенным при использовании банковской платежной карточки.

Средства, полученные вкладчиком после продажи банку валюты по специальному курсу, зачисляются в качестве суммы первоначального взноса во вклад.

Узнать подробнее об акции «Зеленый курс» можно здесь.
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