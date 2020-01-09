Вопросы сотрудничества и финансирования совместных проектов стали ключевыми во время встречи руководства «Беларусбанка» с делегацией Словацкой Республики.

В переговорах, которые состоялись в Головном офисе банка в Минске, приняли участие посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш, генеральный директор «Эксимбанк СР» Моника Когутова, а также представители словацкого бизнеса.

«Приятно, что наши совместные встречи приобретают системный характер и, надеюсь, приведут к реализации значимых для обеих стран проектов. С Эксимбанком Словакии нас связывает более чем десятилетняя история отношений. Результатом плодотворного взаимодействия стала реализация 17 проектов под страховое покрытие Эксимбанка Словакии в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, пищевая промышленность. Мы надеемся расширять список совместно реализованных проектов и способствовать увеличению товарооборота между нашими странами», - отметил в своем приветственном слове член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель правления «Беларусбанка» Виктор Ананич.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках встречи стороны также обсудили перспективы сотрудничества в кредитно-инвестиционной сфере, в области сельского хозяйства и выразили готовность определить реальные проекты на ближайшую перспективу.

По итогам переговоров стороны отметили значительный потенциал взаимодействия финансовых учреждений Беларуси и Словакии по ряду направлений.