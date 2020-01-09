ОАО «АСБ Беларусбанк» снижает процентные ставки по вновь заключаемым кредитным договорам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья на условиях, определенных банком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по таким кредитам теперь составляет ставку рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенную на 3,47%.

Кроме того, в банке предлагают новый кредит «Стройдом» на приобретение (строительство) домокомплектов, садовых и дачных домиков.

Кредит «Стройдом» сроком до 12 лет, в размере до 70 тысяч белорусских рублей. Процентная ставка по кредиту – в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 3,47%, а погашение кредита – в соответствии с графиком. Пакет документов, необходимый для получения кредита, максимально легкий: не потребуется даже свидетельство на земельный участок.

Банк также предлагает кредиты на покупку жилья только под залог (ипотеку).