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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АСБ БЕЛАРУСБАНК СНИЖАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВНОВЬ ЗАКЛЮЧАЕМЫМ КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ НА ЖИЛЬЕ
13:51 09.01.2020
ОАО «АСБ Беларусбанк» снижает процентные ставки по вновь заключаемым кредитным договорам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья на условиях, определенных банком.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по таким кредитам теперь составляет ставку рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенную на 3,47%.
Кроме того, в банке предлагают новый кредит «Стройдом» на приобретение (строительство) домокомплектов, садовых и дачных домиков.
Кредит «Стройдом» сроком до 12 лет, в размере до 70 тысяч белорусских рублей. Процентная ставка по кредиту – в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 3,47%, а погашение кредита – в соответствии с графиком. Пакет документов, необходимый для получения кредита, максимально легкий: не потребуется даже свидетельство на земельный участок.
Банк также предлагает кредиты на покупку жилья только под залог (ипотеку).
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