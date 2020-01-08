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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В 2020 ГОДУ БЕЛИНВЕСТБАНК ВЫДЕЛИТ 85 МЛН РУБЛЕЙ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ЖИЛЬЯ В РАМКАХ УКАЗА № 240
09:55 09.01.2020
ОАО «Белинвестбанк» увеличит объем финансирования жилья в рамках указа № 240. Данное решение было принято на заседании Наблюдательного совета банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, физическим лицам в 2020 году на строительство (реконструкцию) жилых помещений, часть процентов за пользование которыми и (или) основной долг по которым уплачиваются (погашаются) гражданами за счет субсидий на финансирование жилья, будет выделено 85 млн. рублей. Таким образом, объем финансирования увеличивается более чем на 40% по сравнению с ранее запланированным.
Такое решение принято исходя из прогнозов развития строительной отрасли Республики Беларусь, а также с учетом фактических объемов кредитования на конец 2019 года.
В 2019 году сумма выданных ОАО «Белинвестбанк» кредитов в рамках указа № 240 приблизилась к 80 млн. руб.
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