9 января состоится прямая телефонная линия с заместителем генерального директора ОАО «БНБ-Банк» Сергеем Сабуком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, задать вопросы можно с 14.00 до 17.00 по телефону (+375-17) 388-84-43.

Напомним, что «горячая линия» по вопросам справочно-консультационного характера, связанным с деятельностью банка, проводится в рабочие дни с 8.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 18.00 по телефонам Контакт-центра (17/33/29) 309-73-09 и 7309.