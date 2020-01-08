«Франсабанк» ОАО продлевает акцию "Шелковый путь" до конца августа 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках акции для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (открывшим счета в ЦБУ №3 "Франсабанк" ОАО, расположенном в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень") по банковским и иным операциям в национальной и иностранной валюте действуют специальные условия на пакет услуг "Индустриальный парк".

Ежемесячная плата за пакет услуг составляет 0,1 BYN.

В пакет включено изготовление и сервисное обслуживание до 500 карточек MasterCard Standart и до 20 карточек MasterCard Gold в рамках Зарплатного проекта "Универсальный".

В стоимость данного пакета услуг также включены: персональный менеджер; открытие и ведение счетов; международные расчеты; зарплатный проект.

При этом банк оставляет за собой право на досрочное прекращение акции путем размещения соответствующего объявления на сайте банка.