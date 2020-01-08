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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПРОДЛЕВАЕТ АКЦИЮ "ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ" ДО КОНЦА АВГУСТА 2020 ГОДА
15:38 08.01.2020
«Франсабанк» ОАО продлевает акцию "Шелковый путь" до конца августа 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках акции для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (открывшим счета в ЦБУ №3 "Франсабанк" ОАО, расположенном в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень") по банковским и иным операциям в национальной и иностранной валюте действуют специальные условия на пакет услуг "Индустриальный парк".
Ежемесячная плата за пакет услуг составляет 0,1 BYN.
В пакет включено изготовление и сервисное обслуживание до 500 карточек MasterCard Standart и до 20 карточек MasterCard Gold в рамках Зарплатного проекта "Универсальный".
В стоимость данного пакета услуг также включены: персональный менеджер; открытие и ведение счетов; международные расчеты; зарплатный проект.
При этом банк оставляет за собой право на досрочное прекращение акции путем размещения соответствующего объявления на сайте банка.
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