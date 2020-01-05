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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНК» СОСТОИТСЯ 14 ЯНВАРЯ
12:41 08.01.2020
Прямая линия с заместителем председателя Правления ОАО «Белинвестбанк» Андреем Сокирко состоится 14 января 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, задать вопросы, касающиеся платежного сервиса «Оплати», можно с 14.00 до 15.00 по телефону (8-017) 239-55-55.
Отметим, что с помощью данного сервиса можно быстро и просто по QR-коду рассчитаться за товары и услуги, без комиссии перевести деньги друг другу, создать кошелек на общие цели.
Кроме того, можно получить разъяснения как интегрировать сервис в собственный бизнес, что позволит существенно сэкономить средства на дорогостоящем терминальном оборудовании и эквайринге.
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