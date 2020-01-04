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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНКОВСКИЙ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР УСПЕШНО ПРОШЕЛ ЕЖЕГОДНЫЙ АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ PCI DSS
11:03 08.01.2020

Банковский процессинговый центр (БПЦ) успешно прошел ежегодный сертификационный аудит на соответствие требованиям стандарта PCI DSS и получил сертификат о полном подтверждении соответствия требованиям международного стандарта по защите информации в индустрии платежных карт PCI DSS.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БПЦ, данный стандарт на сегодня является единым мировым стандартом обеспечения безопасности информации о владельцах кредитных карт и представляет собой набор требований к безопасности данных держателей карт, разработанный международными платежными системами VISA, Masterсard, American Express, Union Pay и др.

Основной целью соответствия требованиям стандарта PCI DSS является повышение уровня защищенности информационной инфраструктуры электронных платежных систем.

Сертификат PCI DSS подтверждает высокий уровень технологической защищенности данных держателей платежных карт, обслуживаемых в ОАО «Банковский процессинговый центр».
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