ОАО «Белинвестбанк» с 4 января расширило линейку депозитов в белорусских рублях «Личный выбор».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь средства во вклад можно разместить сроком на 6 месяцев с фиксированной процентной ставкой 9,4% годовых.

Для открытия вклада необходим только первоначальный взнос в размере 50 рублей.

Проценты по депозиту «Личный выбор» капитализируются, то есть присоединяются к сумме вклада, что позволяет получить еще больший доход. Пополнить вклад можно в течение 5 месяцев с момента открытия.

Кроме того, с 4 января увеличены процентные ставки по депозиту «Личный выбор» в белорусских рублях сроком на 3 и 9 месяцев. Теперь средства во вклад сроком на 3 месяца можно разместить по процентной ставке 9% годовых, на 9 месяцев – 9,4% годовых.