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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЛИНЕЙКА РУБЛЕВЫХ ДЕПОЗИТОВ В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ РАСШИРЕНА
17:02 04.01.2020
ОАО «Белинвестбанк» с 4 января расширило линейку депозитов в белорусских рублях «Личный выбор».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь средства во вклад можно разместить сроком на 6 месяцев с фиксированной процентной ставкой 9,4% годовых.
Для открытия вклада необходим только первоначальный взнос в размере 50 рублей.
Проценты по депозиту «Личный выбор» капитализируются, то есть присоединяются к сумме вклада, что позволяет получить еще больший доход. Пополнить вклад можно в течение 5 месяцев с момента открытия.
Кроме того, с 4 января увеличены процентные ставки по депозиту «Личный выбор» в белорусских рублях сроком на 3 и 9 месяцев. Теперь средства во вклад сроком на 3 месяца можно разместить по процентной ставке 9% годовых, на 9 месяцев – 9,4% годовых.
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