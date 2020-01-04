В ОАО «Белинвестбанк» с 3 января прекращены прием и отправление денежных переводов «Экспресс-перевод» для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, выплата отправленных до этого времени денежных переводов будет осуществляться до 2 июля 2020 года включительно.

Для внесения изменений в перевод, аннулирования и возврата ранее отправленного перевода необходимо обратиться в любое подразделение ОАО «Белинвестбанк».