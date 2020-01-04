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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ПРЕКРАТИЛ ОТПРАВКУ «ЭКСПРЕСС-ПЕРЕВОДОВ»
15:38 04.01.2020
В ОАО «Белинвестбанк» с 3 января прекращены прием и отправление денежных переводов «Экспресс-перевод» для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, выплата отправленных до этого времени денежных переводов будет осуществляться до 2 июля 2020 года включительно.
Для внесения изменений в перевод, аннулирования и возврата ранее отправленного перевода необходимо обратиться в любое подразделение ОАО «Белинвестбанк».
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