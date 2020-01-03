ОАО «Банк БелВЭБ» расширило функционал системы «Интернет-Банк» для корпоративных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках внедрения системы осуществления безналичных расчетов АИС ИДО в системе «Интернет-Банк» реализована возможность сформировать запрос о неисполненных денежных обязательствах плательщика в АИС ИДО.

Также в системе «Интернет-Банк» реализовано оперативное информирование клиентов о причине отказа исполнения документов в виде pop-up сообщений.