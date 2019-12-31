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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК ОТМЕНИЛ НАМЕЧЕННОЕ НА 10 ЯНВАРЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
10:40 04.01.2020
ОАО «Паритетбанк» отменяет проведение внеочередного общего собрания акционеров в очной форме, которое было назначено на 10 января 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в соответствии с решением Наблюдательного совета ОАО «Паритетбанк» от 30 декабря 2019 г. признается утратившим силу решение Наблюдательного совета Паритетбанка от 9 декабря 2019 г. по вопросу «О проведении внеочередного Общего собрания акционеров».
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