БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПАРИТЕТБАНК ОТМЕНИЛ НАМЕЧЕННОЕ НА 10 ЯНВАРЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10:40 04.01.2020 ОАО «Паритетбанк» отменяет проведение внеочередного общего собрания акционеров в очной форме, которое было назначено на 10 января 2020 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в соответствии с решением Наблюдательного совета ОАО «Паритетбанк» от 30 декабря 2019 г. признается утратившим силу решение Наблюдательного совета Паритетбанка от 9 декабря 2019 г. по вопросу «О проведении внеочередного Общего собрания акционеров».