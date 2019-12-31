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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
09:24 04.01.2020

ОАО «Банк БелВЭБ» изменило процентные ставки по срочным отзывным банковским вкладам (депозитам) для физических лиц в белорусских рублях и иностранной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 января 2020 года установлены следующие размеры годовых процентных ставок по вновь заключаемым договорам:

срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Универсальный» с переменной процентной ставкой:

белорусские рубли (минимальная сумма – 100 руб.): на 3 мес. – ставка рефинансирования Нацбанка минус 2,5 процентного пункта; 6, 12, 18 и 24 мес. – СР-2,5 п.п.;

доллары США (100 долл.): на 24 мес. – ставка Libor по долларам США для срока 3 месяца минус 0,7055 п.п.;

евро (100 евро): на 24 мес. – ставка Euribor для срока 3 месяца плюс 0,801 п.п.;

российские рубли (6000 росс. руб.): на 24 мес. – ставка MosPrime для срока 3 месяца минус 3,18 п.п.

срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Интернет-вкл@д»:

белорусские рубли (50 руб.): на 35 дней, 3, 6, 12, 18 и 24 мес. – 6,5%.
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