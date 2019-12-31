ОАО «Белгазпромбанк» с 14 января изменяет условия начисления вознаграждения клиенту (cash-back) за безналичные операции в предприятиях торговли и сервиса, осуществляемые с использованием карточек Mastercard World, CashAlot на территории Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по платежным карточкам Mastercard World:

максимальный размер уплачиваемого cash-back устанавливается в размере 1% от суммы;

увеличивается до 1% от суммы размер cash-back, уплачиваемый за операции, совершенные в продуктовых магазинах (в том числе операции в сети магазинов «Евроопт» и других бакалейных продуктовых магазинах и супермаркетах), код МСС по которым 5411;

увеличивается до 1% от суммы размер cash-back, уплачиваемый за операции, совершенные в оплату поставщиков авиа- и железнодорожных услуг, а также иные операции оплаты, код MCC по которым: 4112, 4511;

вводится минимальная сумма операции в размере 5 руб., свыше которой будет уплачиваться cash-back. В случае если сумма операции будет меньше 5 руб., cash-back уплачиваться не будет;

за операции, совершенные в оплату поставщиков транспортных услуг, оплату за парковку и гаражи, а также иные операции, код MCC по которым: 4111, 4131, 7523, cash-back начисляться не будет.

По платежным карточкам CashAlot:

вводится минимальная сумма операции, совершенной вне партнерской сети, в размере 5 руб., свыше которой будет уплачиваться cash-back. В случае, если сумма операции, совершенной вне партнерской сети, будет меньше 5 руб., cash-back уплачиваться не будет. Данные изменения не распространяются на операции, совершенные в сети партнеров CashAlot;

за операции, совершенные в оплату поставщиков транспортных услуг, авиа- и железнодорожных услуг, а также иные операции, код MCC по которым: 4111, 4131, 4112, 4511, cash-back уплачиваться не будет.

Условия совершения операций с использованием платежных карточек CashAlot в сети партнеров программы CashAlot остаются без изменений, cash-back уплачивается на всю сумму операции.