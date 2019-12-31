БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БПС-СБЕРБАНК УСТАНОВИЛ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА ПО СВОИМ ОБЛИГАЦИЯМ СОТОГО ВЫПУСКА

15:04 03.01.2020 Решением правления ОАО «БПС-Сбербанк» (протокол №56 от 24.12.2019) установлен процентный доход на четвертый процентный период по облигациям БПС-Сбербанка сотого выпуска (государственный регистрационный номер 5-200-02-3713, дата регистрации 11.04.2019). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентный доход установлен в размере ставки рефинансирования, устанавливаемой Национальным банком Беларуси (с учетом ее изменений). Информация «О размере процентного дохода по облигациям ОАО «БПС-Сбербанк» сотого выпуска установленном Правлением ОАО «БПС-Сбербанк» на четвертый процентный период», размещена на сайте банка.