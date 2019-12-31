ОАО «Белагропромбанк» предлагает новую линейку вкладов (депозитов) для физических лиц под единым названием «Сплошные плюсы».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, отзывные и безотзывные вклады «Плюс к накоплениям», «Плюс к возможностям» и «Плюс к стабильности» можно оформить в белорусских рублях и иностранной валюте.

Подробные условия оформления депозитов (вкладов) линейки «Сплошные плюсы» в Белагропромбанке можно изучить на сайте банка в разделе «Банковские вклады (депозиты)».

Кроме того, договора срочного банковского вклада (депозита) «Забота», «Линия роста 3.0 до года, свыше года», «@gro», «@gro безотзывный», «Максимум», «Стандарт» с 1 января 2020 года не заключаются.