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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК УВЕЛИЧИЛ ДОЛЮ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ ФОНДЕ ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ
12:27 03.01.2020
ОАО «Белинвестбанк» осуществило дополнительные финансовые вложения (инвестиции) в уставный фонд ЗАО «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ» посредством оплаты дополнительного выпуска акций ЗАО «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, увеличение доли участия в уставном фонде осуществлено с целью динамичного развития дочерней компании – ЗАО «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ», укрепления позиции присутствия общества на рынке финансового лизинга Беларуси, а также улучшения показателей по качеству лизингового портфеля и концентрации риска.
В результате дополнительных инвестиций произошло перераспределение среди участников долей в уставном фонде ЗАО «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ» следующим образом:
ОАО «Белинвестбанк» – 96,1%;
ООО «БЕЛИНВЕСТ-инжиниринг» – 3,9%.
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