БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛИНВЕСТБАНК УВЕЛИЧИЛ ДОЛЮ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ ФОНДЕ ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ

12:27 03.01.2020 ОАО «Белинвестбанк» осуществило дополнительные финансовые вложения (инвестиции) в уставный фонд ЗАО «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ» посредством оплаты дополнительного выпуска акций ЗАО «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, увеличение доли участия в уставном фонде осуществлено с целью динамичного развития дочерней компании – ЗАО «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ», укрепления позиции присутствия общества на рынке финансового лизинга Беларуси, а также улучшения показателей по качеству лизингового портфеля и концентрации риска. В результате дополнительных инвестиций произошло перераспределение среди участников долей в уставном фонде ЗАО «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ» следующим образом: ОАО «Белинвестбанк» – 96,1%; ООО «БЕЛИНВЕСТ-инжиниринг» – 3,9%.