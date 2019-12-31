В рамках цифровой трансформации экономики страны с 1 января 2020 года в Беларуси заработала Автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств (АИС ИДО). Она внедряется в соответствии с указом «О совершенствовании безналичных расчетов» №414 от 16.10.2018.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белинвестбанк», с 1 января 2020 года Автоматизированная информационная система начала аккумулировать информацию о неисполненных денежных обязательствах плательщиков, а после направлять ее в форме запросов во все банки, в которых им открыты счета. Цель таких запросов – получить сведения о доступных денежных средствах на счетах или электронных кошельках плательщика.

АИС ИДО предоставит возможность: оптимизировать взаимодействие между государственными органами, банками, бизнесом и физическими лицами; отказаться от ведения картотеки не оплаченных в срок расчетных документов; исключить случаи многократного выставления и списания органами взыскания одной и той же суммы денежных средств со всех счетов должника; автоматизировать и унифицировать процесс исполнения денежных обязательств; сократить документооборот между органами взыскания и банками.

При получении запроса от АИС ИДО банк в течение 15 минут отправляет в систему сообщение с информацией о доступной для списания сумме денежных средств на каждом из открытых счетов, в том числе на электронном кошельке.

При этом указанная сумма денежных средств будет заблокирована. Это сделано для того, чтобы плательщик не смог ее использовать на иные цели. В дальнейшем с учетом полученной от банка информации АИС ИДО будут направляться платежные инструкции, которые подлежат безусловному исполнению.

Государственные органы будут иметь возможность отозвать из АИС ИДО свои платежные требования, менять в них реквизиты, а также уменьшать суммы неисполненных денежных обязательств. Плательщики также будут вправе отозвать свои платежные инструкции, направленные в систему.