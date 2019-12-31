В системе «Интернет-банкинг» ОАО «Белагропромбанк» реализована возможность отправки международных денежных переводов посредством международной системы денежных переводов «Золотая корона».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для проведения такой операции необходимо осуществить следующие шаги:

войти в систему «Интернет-банкинг»;

выбрать раздел «Золотая корона»;

подтвердить свои личные данные (в случае если данные некорректные, необходимо обратиться в ближайшее подразделение ОАО «Белагропромбанк» для их актуализации);

заполнить карточку перевода с указанием страны назначения, города (для проверки наличия пунктов выдачи в данном населенном пункте), валюты перевода, суммы к получению, а также указать реквизиты получателя перевода – фамилия, имя, отчество (при наличии) и контактный номер телефона;

выбрать источник платежа (платежную карточку);

выбрать способ подтверждения операции;

подтвердить операцию.

После успешного завершения операции на экране отобразится квитанция с общей информацией о переводе, чек, включающий в себя данные по операции, и контрольный номер перевода, который необходимо сообщить получателю перевода.

При необходимости внесения изменений данных по отправленному переводу либо возврата перевода – необходимо обратиться в ближайшее подразделение ОАО «Белагропромбанк» с документом, удостоверяющим личность отправителя, и контрольным номером перевода.

Оплату можно совершить любой карточкой, эмитированной ОАО «Белагропромбанк», в любой валюте по курсу, установленному ОАО «Белагропромбанк» на дату совершения операции по банковской платежной карточке.