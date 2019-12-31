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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ОТКРЫЛ МИНИ-ОФИС С БАНКОМАТОМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В МИНСКЕ
14:59 31.12.2019

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) открыло в Минске в ТРЦ Dana Mall (ул. П. Мстиславца, 11) мини-отделение с использованием уникального устройства – банкомата с функцией cash recycling с расширенным функционалом (принятие выручки юридических лиц с мгновенным зачислением на счет клиента, валютно-обменные операции, открытие депозитов физических лиц) вместо кассового узла.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый формат мини-офиса позволяет предоставлять физическим лицам максимально расширенный перечень услуг: оформление кредитных договоров (потребительский кредит, экспресс-кредит, автокредит и др.), оформление депозитных договоров, выпуск банковских карточек, совершение платежей и оплата коммунальных услуг, оформление договоров страхования, обмен иностранной валюты, а также иные стандартные операции по банковским картам.

Также банкомат с функцией cash-recycling позволяет принимать торговую выручку от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Внесение выручки в устройство осуществляется путем ввода УНП предприятия или индивидуального предпринимателя, без использования каких либо специальных карт, чипов и кодов. Клиенты банка имеют возможность подключить услугу online, достаточно лишь отправить заявление любым удобным для клиента способом в банк.
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