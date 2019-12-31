БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ НЕКОТОРЫЕ ТАРИФЫ НА ОТКРЫТИЕ, ЗАКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ

13:54 31.12.2019 ОАО «Банк БелВЭБ» с 01.01.2020 года вносит изменения в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, Глава 1 «Открытие, переоформление, закрытие и обслуживание счетов» дополнена п.1.35. следующего содержания: «1.35 Направление в АИС ИДО в виде электронных документов платежных требований на бесспорное взыскание денежных средств на основании исполнительных документов поступивших: 1.35.1 в электронном виде по системам дистанционного банковского обслуживания – 1 руб. 65 коп. за 1 документ; 1.35.2 на бумажном носителе – 20 руб. за 1 документ».