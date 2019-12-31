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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ НЕКОТОРЫЕ ТАРИФЫ НА ОТКРЫТИЕ, ЗАКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ
13:54 31.12.2019
ОАО «Банк БелВЭБ» с 01.01.2020 года вносит изменения в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, Глава 1 «Открытие, переоформление, закрытие и обслуживание счетов» дополнена п.1.35. следующего содержания:
«1.35 Направление в АИС ИДО в виде электронных документов платежных требований на бесспорное взыскание денежных средств на основании исполнительных документов поступивших:
1.35.1 в электронном виде по системам дистанционного банковского обслуживания – 1 руб. 65 коп. за 1 документ;
1.35.2 на бумажном носителе – 20 руб. за 1 документ».
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