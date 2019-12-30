ОАО «Банк Дабрабыт» с 1 января 2020 года вносит изменения Условия обслуживания юридических лиц и ИП.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, вносятся изменения в Условия открытия, обслуживания, закрытия банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «Банк Дабрабыт», утвержденные протоколом правления банка №9 от 05.04.2017; Условия пользования корпоративными дебетовыми банковскими платежными карточками ОАО «Банк Дабрабыт», утвержденные протоколом правления банка №18 от 16.08.2017.

Ознакомиться с новой редакцией документов можно в разделе «Открытие счетов».

Также внесены дополнения в Условия привлечения денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в банковские вклады (депозиты) в ОАО «Банк Дабрабыт», утвержденные протоколом правления банка №9 от 05.04.2017. Клиенты смогут заключать договоры вклада (депозита) «Конструктивный» и «Конструктивный+» в виде акцепта оферты банка.

Ознакомиться с новой редакцией документа можно в разделе «Депозиты для бизнеса».