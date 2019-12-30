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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК И IFC СОГЛАСОВАЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ ЛИМИТА ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
11:50 31.12.2019
Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, в рамках своей Глобальной программы торгового финансирования увеличила для ОАО «Белинвестбанк» лимит торгового финансирования до 40 млн долларов США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также увеличен максимальный срок проведения операций торгового финансирования с 2 до 5 лет для квалифицируемых товаров.
«С одной стороны, увеличение лимита линии свидетельствует о повышенном спросе на инструменты торгового финансирования со стороны клиентов банка, осуществляющих экспортно-импортные операции. С другой стороны, это подтверждение высокого уровня доверия зарубежных партнеров к кредитно-финансовому институту», – отметил председатель правления ОАО «Белинвестбанк» Андрей Бриштелев.
Миссия банка по финансированию «зеленых» проектов в рамках Программы поддержки климат-ориентированной торговли (Climate Smart Trade), одной из составляющих Глобальной программы торгового финансирования, также была поддержана IFC. В рамках Climate Smart Trade могут быть профинансированы оборудование и системы, использование и внедрение которых благоприятно влияет на изменение климата. Это касается ветроэнергетических установок, малых гидроэлектростанций, установок по использованию биомассы для генерации тепла и электроэнергии, производства и использования биогаза, использования геотермальной и солнечной энергии.
«Увеличение лимита торгового финансирования на более длительный срок позволит Белинвестбанку работать с большим количеством частных компаний, занимающихся трансграничной торговлей и импортом оборудования для производства возобновляемых источников энергии. IFC намерена также поделиться знаниями и инструментами, которые помогут Белинвестбанку в его стремлении быть банком, защищающим окружающую среду. Это поддержит реализуемую банком программу преобразования в полностью коммерческий финансовый институт», – отметил региональный менеджер IFC по работе с финансовыми институтами в Европе и Центральной Азии Витторио Ди Белло.
Белинвестбанк присоединился к Глобальной программе торгового финансирования IFC в конце 2016 года. Таким образом был получен доступ к широкой сети банков, осуществляющих операции финансирования торговли по всему миру, что существенно расширило возможности поддержки выхода клиентов банка на мировые рынки. Сегодня Белинвестбанк является одним из лидеров в области финансирования внешнеторговой деятельности в Беларуси. В 2019 году банк планирует достичь рекордного объема сделок: цифра перешагнет отметку 250 млн долларов США.
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