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БАНК ДАБРАБЫТ ЗАПУСТИЛ УСЛУГУ ОНЛАЙН-КРЕДИТОВАНИЯ

16:52 30.12.2019 ОАО «Банк Дабрабыт» запустило новую услугу – онлайн-кредитование. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь каждый может быстро и без посещения офиса банка оформить кредит в течение 5 минут в Дабрабыт-онлайн (Интернет-банк и Мобильный банк). В рамках онлайн-кредитования доступны к оформлению следующие кредиты: на сумму до 5000 руб. – потребительский кредит «на ЛИЧНОЕ»; на сумму до 5000 руб. – кредитная карта «Смарт карта»; на сумму до 10000 руб. – овердрафт «Зарплатный». Чтобы оформить кредит online: зайдите в «Дабрабыт-онлайн» (Интернет-банк и Мобильный банк) в любой день недели; выберите вкладку «Кредиты» – «Оформить кредит»; выберите из списка интересующий кредит, подберите удобные для вас условия кредитования и нажмите «Продолжить»; заполните ваши личные данные и подтвердите их корректность; нажмите «Отправить заявку». Ваша заявка будет отправлена на рассмотрение; в разделе «Кредиты» выберите утвержденную заявку и нажмите «Оформить кредит».