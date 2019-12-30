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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ЗАПУСТИЛ УСЛУГУ ОНЛАЙН-КРЕДИТОВАНИЯ
16:52 30.12.2019
ОАО «Банк Дабрабыт» запустило новую услугу – онлайн-кредитование.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь каждый может быстро и без посещения офиса банка оформить кредит в течение 5 минут в Дабрабыт-онлайн (Интернет-банк и Мобильный банк).
В рамках онлайн-кредитования доступны к оформлению следующие кредиты:
на сумму до 5000 руб. – потребительский кредит «на ЛИЧНОЕ»;
на сумму до 5000 руб. – кредитная карта «Смарт карта»;
на сумму до 10000 руб. – овердрафт «Зарплатный».
Чтобы оформить кредит online:
зайдите в «Дабрабыт-онлайн» (Интернет-банк и Мобильный банк) в любой день недели;
выберите вкладку «Кредиты» – «Оформить кредит»;
выберите из списка интересующий кредит, подберите удобные для вас условия кредитования и нажмите «Продолжить»;
заполните ваши личные данные и подтвердите их корректность;
нажмите «Отправить заявку». Ваша заявка будет отправлена на рассмотрение;
в разделе «Кредиты» выберите утвержденную заявку и нажмите «Оформить кредит».
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