ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК ПРИСТУПАЕТ К ОБСЛУЖИВАНИЮ КАРТОЧЕК ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «МИР»
15:53 30.12.2019

ОАО «АСБ Беларусбанк», выступая пилотным банком в проекте межсистемной интеграции платежных систем БЕЛКАРТ и «Мир» (Россия), приступило к обслуживанию карточек «Мир» в своей инфраструктуре.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на текущий момент держатели карточек «Мир» могут снять наличные во всех банкоматах и отделениях банка, а также оплатить покупки более чем в 25000 магазинов по всей Беларуси. Расширение инфраструктуры продолжается и будет завершено в следующем году.

Кроме того, с января 2020 года крупнейший банк страны начнет выпуск карточек внутренней платежной системы БЕЛКАРТ с микропроцессором стандарта EMV с применением технологий безопасности, соответствующих мировым стандартам безопасности индустрии платежных карточек. Технологии предоставлены оператором платежной системы «Мир» - АО «Национальная система платежных карт» (Россия).

Клиенты банка, используя карточки БЕЛКАРТ с микропроцессором, получат новые возможности:

оплачивать покупки в одно касание. Карточки оснащены контактным и бесконтактным микропроцессором, а также магнитной полосой, которая позволит успешно совершить операции в тех организациях торговли (сервиса), чьи банки-эквайеры запланировали обновление оборудование на обслуживание микропроцессора с приложением АО «Национальная система платежных карт» на 2020 год;

совершать операции как на территории Беларуси, так и за ее пределами в сети обслуживания платежной системы «Мир» и ее платежных систем-партнеров – в России, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Турции. Карточку БЕЛКАРТ с микропроцессором также можно использовать в Крыму, где с 2014 года не обслуживаются карточки других платежных систем, выпускаемые банком.

В проекте межсистемной интеграции Беларусбанк выполнит еще одну важную роль – выступит расчетным агентом платежной системы БЕЛКАРТ и обеспечит проведение расчетов с банками в Беларуси по межсистемным операциям (операции по карточкам БЕЛКАРТ в сети приема платежной системы «Мир» и операции по карточкам «Мир» в сети приема платежной системы БЕЛКАРТ).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.12.2019
валюта курс
EUR 2.3524
USD 2.1036
RUB 3.4043
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3524 +0.0091
USD 2.1036 -0.0029
RUB 3.4043 +0.0058
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3500 2.3580
USD 2.1040 2.1100
RUB 3.3850 3.3990
подробнее

Конвертация в банках
на 30.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1140 1.1190
EUR/RUB 69.2800 69.5000
USD/RUB 62.0000 62.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте