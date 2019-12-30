ОАО «АСБ Беларусбанк», выступая пилотным банком в проекте межсистемной интеграции платежных систем БЕЛКАРТ и «Мир» (Россия), приступило к обслуживанию карточек «Мир» в своей инфраструктуре.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на текущий момент держатели карточек «Мир» могут снять наличные во всех банкоматах и отделениях банка, а также оплатить покупки более чем в 25000 магазинов по всей Беларуси. Расширение инфраструктуры продолжается и будет завершено в следующем году.

Кроме того, с января 2020 года крупнейший банк страны начнет выпуск карточек внутренней платежной системы БЕЛКАРТ с микропроцессором стандарта EMV с применением технологий безопасности, соответствующих мировым стандартам безопасности индустрии платежных карточек. Технологии предоставлены оператором платежной системы «Мир» - АО «Национальная система платежных карт» (Россия).

Клиенты банка, используя карточки БЕЛКАРТ с микропроцессором, получат новые возможности:

оплачивать покупки в одно касание. Карточки оснащены контактным и бесконтактным микропроцессором, а также магнитной полосой, которая позволит успешно совершить операции в тех организациях торговли (сервиса), чьи банки-эквайеры запланировали обновление оборудование на обслуживание микропроцессора с приложением АО «Национальная система платежных карт» на 2020 год;

совершать операции как на территории Беларуси, так и за ее пределами в сети обслуживания платежной системы «Мир» и ее платежных систем-партнеров – в России, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Турции. Карточку БЕЛКАРТ с микропроцессором также можно использовать в Крыму, где с 2014 года не обслуживаются карточки других платежных систем, выпускаемые банком.

В проекте межсистемной интеграции Беларусбанк выполнит еще одну важную роль – выступит расчетным агентом платежной системы БЕЛКАРТ и обеспечит проведение расчетов с банками в Беларуси по межсистемным операциям (операции по карточкам БЕЛКАРТ в сети приема платежной системы «Мир» и операции по карточкам «Мир» в сети приема платежной системы БЕЛКАРТ).