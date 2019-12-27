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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
11:10 30.12.2019

ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) вносит изменения в Перечень вознаграждений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 января 2020 года Альфа-Банк (Беларусь) прекращает эмиссию карточек Белкарт.

Также с 8 января 2020 года изменяется стоимость по безналичным переводам и платежам в кассе.

При этом платежи в пользу юридических лиц в мобильном банке InSync можно совершать всего за 1 руб., а при наличии подключенного Пакета решений – платежи в кассе и безналичные переводы в отделениях Альфа-Банка можно совершать со скидкой до 50%.
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