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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ МАНИ-БЭК ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК
14:07 27.12.2019

ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 января 2020 года изменяет условия начисления мани-бэк для держателей платежных карточек за безналичные операции в предприятиях торговли и сервиса Беларуси и за рубежом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, ставка мани-бэк по карточке Mastercard World «Дива» за безналичные операции в предприятиях торговли и сервиса Беларуси снижается с 1,5% до 1,2%, по карточкам Visa Rewards Travel и Visa Gold Travel (по операциям, совершенным в категории «Туризм») ставка мани-бэк снижается с 2% до 1,5%.

Кроме того, с 1 января 2020 года в отношении некоторых карточных продуктов Банка БелВЭБ отменяется начисление мани-бэк за безналичные операции, совершенные за пределами Беларуси: на территории стран Европейского Союза, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, а также Гваделупы, Гибралтара, Гренландии, Мартиники, Майотты, Реюньона, Сен-Мартена, Фарерских островов, Французской Гвианы. Мани-бэк за операции в вышеуказанных странах не будет начисляться в рамках пакетов услуг «Отличный» и «Деловой», тарифного плана «Зарплатный – Стандарт Плюс», платежных карточек MasterCard World «Дива», Visa Rewards Travel и Visa Gold Travel. Отмена мани-бэк обусловлена изменением политики европейским банковским сообществом и установлением новых значений межбанковских вознаграждений со стороны международных платежных систем.

В остальных странах выплата мани-бэк сохранится.

Для держателей карточек Visa Signature Travel условия расчета и начисления мани-бэк остаются без изменений.

Вместе с тем, Банк БелВЭБ предложит в январе-феврале 2020 года акционный, а значит повышенный – в размере 5%, мани-бэк держателям карточек «Дива» при поездках на такси (МСС 4121).
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