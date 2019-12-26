|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ КРЕДИТ НА РЕФИНАНСИРОВАНИЕ АВТО И НЕДВИЖИМОСТИ
17:33 26.12.2019
ЗАО «БТА Банк» запустило новый кредитный продукт на рефинансирование кредитов, предоставленных на приобретение автомобиля и недвижимости.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиенты получат возможность перекредитовать неактуальные или невыгодные кредиты в неограниченном количестве на сумму 100000 рублей с минимальным пакетом документов.
Условия предоставления кредита:
ставка – 12,3% фиксированная;
сумма кредита – от 500 до 100000 рублей;
срок кредитования: до 84 месяцев – рефинансирование кредитов, предоставленных на приобретение автотранспортных средств; до 120 месяцев – рефинансирование кредитов, предоставленных на приобретение недвижимого имущества.
С помощью рефинансирования можно уменьшить платежи по действующим кредитам; объединить разные виды кредитных обязательств, полученных в других банках в один кредит.
Поручительство не требуется, если запрашиваемая сумма меньше 10000 рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 26.12.2019
Курсы в банках
на 26.12.2019
Конвертация в банках
на 26.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте