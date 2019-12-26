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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БТА БАНК ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ КРЕДИТ НА РЕФИНАНСИРОВАНИЕ АВТО И НЕДВИЖИМОСТИ
17:33 26.12.2019

ЗАО «БТА Банк» запустило новый кредитный продукт на рефинансирование кредитов, предоставленных на приобретение автомобиля и недвижимости.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиенты получат возможность перекредитовать неактуальные или невыгодные кредиты в неограниченном количестве на сумму 100000 рублей с минимальным пакетом документов.

Условия предоставления кредита:

ставка – 12,3% фиксированная;

сумма кредита – от 500 до 100000 рублей;

срок кредитования: до 84 месяцев – рефинансирование кредитов, предоставленных на приобретение автотранспортных средств; до 120 месяцев – рефинансирование кредитов, предоставленных на приобретение недвижимого имущества.

С помощью рефинансирования можно уменьшить платежи по действующим кредитам; объединить разные виды кредитных обязательств, полученных в других банках в один кредит.

Поручительство не требуется, если запрашиваемая сумма меньше 10000 рублей.
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