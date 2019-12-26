БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СОВОКУПНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКОВ БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОС НА 4%

17:04 26.12.2019 По состоянию на 1 декабря 2019 г совокупный размер нормативного капитала банков Беларуси составил 11142,3 млн руб. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка, с начала года он вырос на 469 млн руб., или на 4,39% (по состоянию на 1 января 2019 г. он составил 10673,3 млн руб.).