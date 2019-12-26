|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК РЕАЛИЗОВАЛ ПЕРВУЮ СДЕЛКУ С УЧАСТИЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
16:12 26.12.2019
ЗАО «МТБанк» и Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) реализовали дебютную сделку в рамках генерального соглашения о финансировании.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, МБЭС предоставил МТБанку на цели предэскпортного финансирования сумму 2 млн евро сроком на 11 месяцев для кредитования поставок большегрузной техники из Беларуси в Россию.
В рамках подписанного соглашения МТБанк может профинансировать экспортно-импортные сделки белорусских компаний и их контрагентов из стран-участниц МБЭС (Болгария, Вьетнам, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия и Чехия).
Сотрудничество с МБЭС открывает для МТБанка и его клиентов новые возможности в привлечении внешнеторгового финансирования на привлекательных условиях. Расширение доступных инструментов поддержки внешнеэкономической деятельности клиентов банка нацелено на развитие их бизнеса как в традиционных направлениях, так и на новых рынках.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 26.12.2019
Курсы в банках
на 26.12.2019
Конвертация в банках
на 26.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте