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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


МТБАНК РЕАЛИЗОВАЛ ПЕРВУЮ СДЕЛКУ С УЧАСТИЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
16:12 26.12.2019

ЗАО «МТБанк» и Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) реализовали дебютную сделку в рамках генерального соглашения о финансировании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, МБЭС предоставил МТБанку на цели предэскпортного финансирования сумму 2 млн евро сроком на 11 месяцев для кредитования поставок большегрузной техники из Беларуси в Россию.

В рамках подписанного соглашения МТБанк может профинансировать экспортно-импортные сделки белорусских компаний и их контрагентов из стран-участниц МБЭС (Болгария, Вьетнам, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия и Чехия).

Сотрудничество с МБЭС открывает для МТБанка и его клиентов новые возможности в привлечении внешнеторгового финансирования на привлекательных условиях. Расширение доступных инструментов поддержки внешнеэкономической деятельности клиентов банка нацелено на развитие их бизнеса как в традиционных направлениях, так и на новых рынках.
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