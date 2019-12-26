ЗАО «МТБанк» и Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) реализовали дебютную сделку в рамках генерального соглашения о финансировании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, МБЭС предоставил МТБанку на цели предэскпортного финансирования сумму 2 млн евро сроком на 11 месяцев для кредитования поставок большегрузной техники из Беларуси в Россию.

В рамках подписанного соглашения МТБанк может профинансировать экспортно-импортные сделки белорусских компаний и их контрагентов из стран-участниц МБЭС (Болгария, Вьетнам, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия и Чехия).

Сотрудничество с МБЭС открывает для МТБанка и его клиентов новые возможности в привлечении внешнеторгового финансирования на привлекательных условиях. Расширение доступных инструментов поддержки внешнеэкономической деятельности клиентов банка нацелено на развитие их бизнеса как в традиционных направлениях, так и на новых рынках.