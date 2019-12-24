БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК УСТАНОВИЛ НОВЫЙ ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЙ ТЕРМИНАЛ В МИНСКЕ

16:00 24.12.2019 ОАО «Технобанк» установило новый валютно-обменный терминал в Минске. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, устройство установлено на первом этаже ТРЦ Galleria Minsk (пр-т. Победителей, 9).