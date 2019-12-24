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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК УСТАНОВИЛ НОВЫЙ ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЙ ТЕРМИНАЛ В МИНСКЕ
16:00 24.12.2019
ОАО «Технобанк» установило новый валютно-обменный терминал в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, устройство установлено на первом этаже ТРЦ Galleria Minsk (пр-т. Победителей, 9).
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