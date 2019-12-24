Европейский банк реконструкции и развития выделил «Приорбанк» ОАО кредит на сумму 25 млн евро в национальной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Приорбанка, кредит поможет малым предприятиям страны избежать рисков, связанных с изменением валютного курса, и предложит более длительные сроки погашения, чем те, которые доступны на рынке в текущий момент.

Приорбанк является крупнейшим частным финансовым учреждением Беларуси и членом Raiffeisen Bank International. Банк является одним из ключевых партнеров ЕБРР в продвижении новых продуктов и программ на протяжении более 20 лет.

ЕБРР стремится содействовать развитию частного бизнеса в Беларуси. Только в этом году ЕБРР уже инвестировал рекордную сумму в 380 млн евро в 23 проекта, реализованных по всей стране, 14 из которых были направлены на финансирование частного бизнеса.

С самого начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,7 млрд евро в 119 проектов, реализованных в различных отраслях экономики страны.