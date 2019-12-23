ЗАО «БСБ Банк» начало выпуск новой премиальной карты – Mastercard World Black Edition.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, владельцам карт доступны привилегии:

купон на трансфер из Минска в Национальный аэропорт Минск/ из аэропорта в Минск;

0% за снятие наличных в банкоматах любой страны мира (до 2200 руб. в месяц);

страховой полис «экстремальные виды спорта» сроком на 50 дней пребывания за границей на сумму 30000 USD/EUR (все страны за исключением США, Канады и Израиля);

Lounge Key (бесплатное посещение бизнес-залов в аэропортах).

Кроме этого, владельцы карты могут выпустить 2 дополнительные карты к основной: Mastercard Standard, Mastercard Standard Моцная, Mastercard Gold (тип по выбору клиента). Также им доступен бесплатный перевыпуск основной карты (в связи с утерей карты или PIN Code, изменением персональных данных, повреждения – 1 раз с момента выпуска до момента окончания срока действия). Владельцам карт также будет доступен консьерж-сервис (круглосуточная поддержка клиентов по любому вопросу).