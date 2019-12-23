ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 21 декабря изменило ставки по вкладу «Альфа-Вклад» (безотзывный) в российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки составляют: на 5 мес. – 4,7%; на 15 мес. – 4,8%; на 25 мес. – 5,5%; на 55 мес. – 5,9%.

Для действующих вкладов ставка не меняется. Если клиент решит продлить вклад с 21 декабря или позже, он пролонгируется на новых условиях.