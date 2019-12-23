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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
17:35 23.12.2019
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 21 декабря изменило ставки по вкладу «Альфа-Вклад» (безотзывный) в российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки составляют: на 5 мес. – 4,7%; на 15 мес. – 4,8%; на 25 мес. – 5,5%; на 55 мес. – 5,9%.
Для действующих вкладов ставка не меняется. Если клиент решит продлить вклад с 21 декабря или позже, он пролонгируется на новых условиях.
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