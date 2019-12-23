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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
16:49 23.12.2019
ОАО «Белгазпромбанк» с 1 января 2020 года вносит изменения в Перечень вознаграждений для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности:
изменится порядок взимания вознаграждения по п. 3.1.6. Перечня за перевод иностранной валюты на счета бенефициаров, открытые в банках Беларуси. Размер вознаграждения устанавливается банком в размере 19 руб. без взимания дополнительно вознаграждения за SWIFT по п. 3.1.12. Перечня;
изменится порядок предоставления справок по операциям клиента и размер вознаграждения по данной услуге:
стандартные справки – в режиме онлайн посредством оформления стандартизированного запроса в СДБО «Интернет-банк «Бизнес» (запрос №420 «Заявление на получение справки и прочей банковской информации») с взиманием вознаграждения в размере 7 руб. за экземпляр, с возможностью последующего получения заказанной справки в офисе банка на бумажном носителе – 10 руб. за экземпляр;
справки в произвольной форме – посредством запроса в банк в произвольной форме (письменный запрос, запрос №420 «Заявление на получение справки и прочей банковской информации» посредством СДБО «Интернет-банк «Бизнес») с получением в офисе банка на бумажном носителе и взиманием вознаграждения в размере 12 руб. за печатный лист (максимум 36 руб.), срочные справки – 15 руб. за печатный лист (максимум 45 руб.).
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