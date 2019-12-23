ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛГАЗПРОМБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
16:49 23.12.2019

ОАО «Белгазпромбанк» с 1 января 2020 года вносит изменения в Перечень вознаграждений для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности:

изменится порядок взимания вознаграждения по п. 3.1.6. Перечня за перевод иностранной валюты на счета бенефициаров, открытые в банках Беларуси. Размер вознаграждения устанавливается банком в размере 19 руб. без взимания дополнительно вознаграждения за SWIFT по п. 3.1.12. Перечня;

изменится порядок предоставления справок по операциям клиента и размер вознаграждения по данной услуге:

стандартные справки – в режиме онлайн посредством оформления стандартизированного запроса в СДБО «Интернет-банк «Бизнес» (запрос №420 «Заявление на получение справки и прочей банковской информации») с взиманием вознаграждения в размере 7 руб. за экземпляр, с возможностью последующего получения заказанной справки в офисе банка на бумажном носителе – 10 руб. за экземпляр;

справки в произвольной форме – посредством запроса в банк в произвольной форме (письменный запрос, запрос №420 «Заявление на получение справки и прочей банковской информации» посредством СДБО «Интернет-банк «Бизнес») с получением в офисе банка на бумажном носителе и взиманием вознаграждения в размере 12 руб. за печатный лист (максимум 36 руб.), срочные справки – 15 руб. за печатный лист (максимум 45 руб.).
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.12.2019
валюта курс
EUR 2.3236
USD 2.0977
RUB 3.3692
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3236 -0.011
USD 2.0977 -0.002
RUB 3.3692 +0.0004
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3240 2.3260
USD 2.0980 2.1020
RUB 3.3600 3.3330
подробнее

Конвертация в банках
на 23.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1060 1.1100
EUR/RUB 68.9000 69.5000
USD/RUB 62.2500 62.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте