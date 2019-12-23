ОАО «Белгазпромбанк» с 1 января 2020 года вносит изменения в Перечень вознаграждений для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности:

изменится порядок взимания вознаграждения по п. 3.1.6. Перечня за перевод иностранной валюты на счета бенефициаров, открытые в банках Беларуси. Размер вознаграждения устанавливается банком в размере 19 руб. без взимания дополнительно вознаграждения за SWIFT по п. 3.1.12. Перечня;

изменится порядок предоставления справок по операциям клиента и размер вознаграждения по данной услуге:

стандартные справки – в режиме онлайн посредством оформления стандартизированного запроса в СДБО «Интернет-банк «Бизнес» (запрос №420 «Заявление на получение справки и прочей банковской информации») с взиманием вознаграждения в размере 7 руб. за экземпляр, с возможностью последующего получения заказанной справки в офисе банка на бумажном носителе – 10 руб. за экземпляр;

справки в произвольной форме – посредством запроса в банк в произвольной форме (письменный запрос, запрос №420 «Заявление на получение справки и прочей банковской информации» посредством СДБО «Интернет-банк «Бизнес») с получением в офисе банка на бумажном носителе и взиманием вознаграждения в размере 12 руб. за печатный лист (максимум 36 руб.), срочные справки – 15 руб. за печатный лист (максимум 45 руб.).