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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК ПРОДЛИЛ НА ГОД ПРИОСТАНОВКУ ЛИЦЕНЗИИ ТК БАНКА НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ ФИЗЛИЦ ВО ВКЛАДЫ
16:26 23.12.2019
Правление Национального банка Беларуси приняло решение о продлении на один год приостановления действия специального разрешения (лицензии) ЗАО «ТК Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, речь идет о лицензии на осуществление банковской деятельности в части осуществления банковской операции по привлечению денежных средств физических лиц во вклады (депозиты). Решение вступает в силу с 23 декабря 2019 г.
По размеру активов ЗАО «ТК Банк» на 1 декабря 2019 г. занимало 21-е место среди действующих банков Беларуси (доля активов банка в совокупных активах банков составляла 0,2%), нормативный капитал банка составил 174,6 млн руб.
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