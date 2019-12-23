Правление Национального банка Беларуси приняло решение о продлении на один год приостановления действия специального разрешения (лицензии) ЗАО «ТК Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, речь идет о лицензии на осуществление банковской деятельности в части осуществления банковской операции по привлечению денежных средств физических лиц во вклады (депозиты). Решение вступает в силу с 23 декабря 2019 г.

По размеру активов ЗАО «ТК Банк» на 1 декабря 2019 г. занимало 21-е место среди действующих банков Беларуси (доля активов банка в совокупных активах банков составляла 0,2%), нормативный капитал банка составил 174,6 млн руб.