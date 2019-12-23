ОАО «АСБ Беларусбанк» и Белорусский государственный технологический университет заключили соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сотрудничество предусматривает реализацию совместных инициатив, направленных на цифровую трансформацию в рамках проекта «Цифровой университет». Партнерство включает в себя реализацию совместного проекта по выпуску студенческих карточек студентам университета, возможного «зарплатного проекта» для сотрудников БГТУ с функциональностью, аналогичной студенческому билету (объединение платежного инструмента и пропуска на территорию учебного заведения).

«С Белорусским государственным технологическим университетом наш банк сотрудничает на протяжении более чем 15 лет. Подписанное сегодня соглашение выводит наши взаимоотношения на абсолютно новый уровень, в рамках которых мы начнем реализовывать еще больше совместных инициатив. Особое внимание будем уделять повышению финансовой грамотности студентов. Мы хотим, чтобы молодые люди были подкованы в области финансов, умели принимать рациональные решения, повышая при этом уровень своего благосостояния. Уже в новом учебном году тысячи студентов технологического университета станут обладателями карточек, которые будут служить им не только пропуском, но и платежным, а также дисконтным инструментом, по которому они смогут получать различные скидки и бонусы. Также мы рассматриваем трудоустройство в нашем банке выпускников университета, которые специализируются на IT-защите и кибербезопасности, как одно из направлений сотрудничества, поскольку данное направление сегодня весьма актуально для банковской системы», – отметил первый заместитель председателя правления Беларусбанка Александр Поливко.

По словам ректора БГТУ Игоря Войтова, университет намерен поддерживать стартапы молодых ученых и видит «Беларусбанк» в качестве партнера в этой сфере.

«Наш вуз вошел в эксперимент по инновационному развитию технологических зон в пяти университетах республики — такое решение принял Глава государства. Мы разрабатываем проекты по выпуску новой инновационной продукции, их будем реализовать в своем же технологическом парке. Сегодня мы уже подготовили около 150 предложений и в рамках нашего соглашения будем обсуждать их с «Беларусбанком». Также мы рассчитываем на открытие совместного с банком фонда для развития стартапов, чтобы дать возможность молодым ученым создать свои компании», – сказал И. Войтов.

В рамках двустороннего соглашения учреждения также планируют проработать возможность реализации проекта, позволяющего совершать оплату в пункте питания БГТУ с использованием технологии FaceID (система распознавания лица для совершения платежей) с привлечением студентов университета.

Совместное партнерство также предполагает организацию практики студентов дневной формы обучения БГТУ по экономическому и IT-направлениям с целью отбора наиболее перспективных студентов для дальнейшего трудоустройства в структурные подразделения банка.

В целом, по всей стране обладателями студенческих карт Беларусбанка стали уже более 15 тыс. человек из 17 вузов.