БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАРИТЕТБАНКА СОСТОИТСЯ 10 ЯНВАРЯ

14:57 23.12.2019 Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Паритетбанк» состоится 10 января. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня собрания вопрос досрочного прекращения полномочий наблюдательного совета ОАО «Паритетбанк». Акционеры выберут новый состав наблюдательного совета, а также изберут ревизионную комиссию. Кроме этого, акционеры утвердят Кодекс корпоративного управления ОАО «Паритетбанк».