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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАРИТЕТБАНКА СОСТОИТСЯ 10 ЯНВАРЯ
14:57 23.12.2019
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Паритетбанк» состоится 10 января.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня собрания вопрос досрочного прекращения полномочий наблюдательного совета ОАО «Паритетбанк».
Акционеры выберут новый состав наблюдательного совета, а также изберут ревизионную комиссию.
Кроме этого, акционеры утвердят Кодекс корпоративного управления ОАО «Паритетбанк».
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