БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

УРМ АЛЬФА-БАНКА (БЕЛАРУСЬ) В СЕТИ «ЭЛЕКТРОСИЛА» НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ 1 ЯНВАРЯ

13:54 23.12.2019 Удаленные рабочие места ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) в сети магазинов «Электросила» 1 января 2020 года не будут обслуживать клиентов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это коснется следующих УРМ: «Электросила Гродно» - ул. Дубко, 17, Гродно; «Электросила Барановичи» - пр.-т. Советский, 35, Барановичи; «Электросила Гродно 2» - пр. - т. Космонавтов,81, Гродно; «Электросила Гомель» - ул. Советская, 97/3, Гомель; «Электросила Могилев» - ул. Строителей,33, Могилев; «Электросила Бобруйск» - ул. Минская, 135, Бобруйск; «Электросила Могилев -2» - пр. – т. Пушкинский, 69Б, Могилев; «Электросила Слуцк» - ул. 14-ти Партизан,15, Слуцк: «Электросила Молодечно» - ул. В. Гостинец, 143Б, Молодечно; «Электросила Брест» - пр. – т. Машерова, 72, Брест; «Электросила Могилев 3» - ул. Первомайская, 57, Могилев; «Электросила Мозырь» - ул. Интернациональная, 53г, Мозырь; «Электросила Солигорск» -ул. Железнодорожная, 21-51, Солигорск; «Электросила Новополоцк» - Вильнюсское шоссе, 1, Полоцк; «Электросила Пинск» - ул. Центральная, 44, Пинск; «Электросила Витебск» - пр. Строителей, 15Б, Витебск; «Электросила Гомель 2» - ул. Гагарина, 65, Гомель; «Электросила Лида» - ул. Кирова, 8, Лида; Минск: «Электросила Материк» - ул. Притыцкого, 101; «Электросила Бигзз» - пересечение Логойского тракта и МКАД ТЦ «БИГЗЗ»; «Электросила МОМО» - пр. Партизанский, 150А; «Электросила Глобо» - ул. Уманская, 54; «Электросила Долгиновский» - Долгиновский тракт, 178; «Электросила Красная» - ул. Красная, 22; «Электросила Скала» - ул. П.Глебки, 5; «Электросила Ложинская» - пр. Независимости, 179; «Электросила Рокоссовского» - пр. Рокоссовского, 2; «Электросила Палаццо» - ул. Тимирязева, 74А.