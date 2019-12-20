ОАО «Белинвестбанк» предлагает ряд кредитных продуктов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, среди них экспресс-кредиты, кредиты в белорусских рублях и долларах США.

Экспресс-кредит «Оперативный» предоставляется индивидуальному предпринимателю или владельцу частного бизнеса всего за один день. Сумма кредита – до 100 тыс. рублей. Оформить «Оперативный» можно не только в национальной валюте, но и в долларах США, евро, российских рублях. Процентные ставки варьируются в зависимости от валюты кредита. Обеспечением по кредиту является поручительство физических и/или юридических лиц.

Белинвестбанк предлагает широкую линейку кредитов для ИП, микро-, малых и средних предприятий в белорусских рублях сроком до 5 лет. Ставки по ним варьируются в зависимости от сферы деятельности предприятия либо его географической расположенности.

В частности, кредитные продукты по ставке 8% годовых предоставляются производителям экологичной упаковки и компаниям, которые осуществляют деятельность на территории юго-восточного региона Могилевской области и в Орше Витебской области.

Предприятия, работающие в средних, малых городах или сельской местности, организации, которые относятся к субъектам женского предпринимательства, а также компании-экспортеры смогут получить кредит под 9,5% годовых.

Если на предприятии не менее 40% сотрудников относятся к категории социально защищенных (инвалиды, одинокие родители и т.д.), то процентная ставка составит 9% годовых.

Белинвестбанк готов профинансировать запуск стартапа, и поддержать бизнесменов, которые менее года назад начали осуществлять свою деятельность. Ставка по кредиту в данном случае составит 10,5% годовых.

Предприятия производственной сферы, а также осуществляющие розничную торговлю, рыбные хозяйства, лесхозы, сельскохозяйственные организации могут претендовать на кредит под 11,5% годовых.

Максимальная сумма кредита в белорусских рублях: для ИП – 0,3 млн; для микропредприятия – 0,5 млн; для малого предприятия – 2,5 млн; для среднего предприятия – 5 млн.

Сегодня за счет ресурсов Всемирного банка предусмотрено финансирование субъектов МСБ в долларах США и евро. Оно осуществляется на приобретение, реконструкцию, модернизацию, строительство или капитальный ремонт основных средств, а также для пополнения оборотного капитала (сырье и материалы, товары для реализации).

Максимальная сумма предоставленных ресурсов на одного субъекта МСБ – до 2,5 млн долларов США (евро).

В банке сейчас проходит акция «Притягательный сезон», в рамках которой можно получить кредит по льготной ставке: 4,99% в долларах США и от 5,59% в евро.