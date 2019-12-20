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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СЕРВИСЫ «АЛЬФА-КЛИК» И INSYNC АЛЬФА-БАНКА (БЕЛАРУСЬ) БУДУТ НЕДОСТУПНЫ НОЧЬЮ 24 ДЕКАБРЯ
17:22 20.12.2019
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) проведет 24 декабря с 1.00 до 7.00 технические работы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, из-за этого будут недоступны: Альфа-Клик и InSync (включая платежи ЕРИП); платежные терминалы; платежи в ЕРИП в пользу Альфа-Банка (пополнение счетов, погашение кредитов).
Возможны кратковременные задержки в доставке SMS-оповещений.
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