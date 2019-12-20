БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СЕРВИСЫ «АЛЬФА-КЛИК» И INSYNC АЛЬФА-БАНКА (БЕЛАРУСЬ) БУДУТ НЕДОСТУПНЫ НОЧЬЮ 24 ДЕКАБРЯ

17:22 20.12.2019 ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) проведет 24 декабря с 1.00 до 7.00 технические работы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, из-за этого будут недоступны: Альфа-Клик и InSync (включая платежи ЕРИП); платежные терминалы; платежи в ЕРИП в пользу Альфа-Банка (пополнение счетов, погашение кредитов). Возможны кратковременные задержки в доставке SMS-оповещений.